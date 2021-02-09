В Кировской области пожарные с добровольцами спасли 83-летнюю пенсионерку из горящего дома

Квартира выгорела почти полностью, но ее хозяйку удалось спасти. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Белохолуницком районе пожарные и добровольцы спасли жизнь пенсионерки. Самоотверженные кировчане вытащили женщину из горящего дома. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС со ссылкой на 11-й пожарно-спасательный отряд и КОПСС.

Происшествие случилось в поселке Дубровка. Пожар вспыхнул 6 февраля в 03.15 в деревянном двухквартирном жилом доме. Хозяйка одного из помещений, 83-летняя пенсионерка, проснулась от запаха гари и характерного треска. Испугавшись, она побежала к выходу, однако путь на улицу преградил горящий пристрой. Окна, утепленные на зиму, открыть было невозможно.

Женщина спустилась в подполье, чтобы выиграть время, и дозвонилась до соседей по мобильному. Те вызвали спасателей и поспешили на помощь сами. Муниципальная пожарная команда прибыла быстро, однако ни те, ни другие не смогли попасть в горящий дом. Пенсионерка, остававшаяся на связи, уже жаловалась на удушье. В итоге было принято решение выпилить проем в стене при помощи бензопилы. Сделав это, пожарные проникли в дом и вытащили оттуда женщину.

К тому моменту на место происшествия приехали работники пожарно-спасательной части. Совместными силами огонь удалось потушить. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара сгорели крыша и ограда дома, пострадали стены в первой квартире и между помещениями. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в ограде.