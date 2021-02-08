В Кирове 66-летний мужчина погиб в результате пожара

В результате пожара сгорели крыша дома, пристрой и машина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове 66-летний мужчина погиб в пожаре в собственном доме. Сейчас причины трагедии устанавливаются. Информацию сообщает областное ГУ МЧС.

Страшный пожар произошел 7 февраля в деревне Югрино. Около 19.52 огонь вспыхнул в одном из жилых домов. Сгорели крыша жилища, пристрой и припаркованный рядом автомобиль «Nissan Murano». Кроме того, пострадали стены здания изнутри и снаружи - по всей площади.

На месте трагедии спасатели обнаружили тело хозяина дома - 66-летнего мужчины. На данный момент предполагаемая причина происшествия не называется. Все обстоятельства устанавливаются.

Всего за выходные дни в Кировской области произошло 10 пожаров.