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В Кирове директор фанерного комбината оставил своих работников без зарплаты на несколько месяцев

Вскоре ему придется ответить перед судом
Софья Михерская
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Руководитель велел не выплачивать зарплату четырем сотрудникам комбината.

Руководитель велел не выплачивать зарплату четырем сотрудникам комбината.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове руководитель одной из фирм решил наплевать на выдачу зарплаты своим сотрудникам. Теперь ему придется ответить за это в суде. Информацию сообщает областной Следком.

Речь идет о ООО «ФК Бора», чьи работники остались в 2019 году без денег на несколько месяцев. Руководитель по необъяснимым причинам велел не выдавать зарплату четырем своим сотрудникам. В итоге кировчане работали за «спасибо», а сумма долга в итоге превысила отметку в 70 тысяч рублей. Тогда обманутым работникам надоело терпеть происходящее.

На директора компании завели уголовное дело. Сейчас его расследование завершено. Выяснилось, что возможность выплачивать деньги своим сотрудникам у руководителя вполне себе имелась. Мужчину обвинили в полной невыплате заработной платы и иных законных выплат свыше двух месяцев. Вскоре он предстанет перед судом. Ему грозит либо штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Криминал