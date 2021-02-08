В Кирове директор фанерного комбината оставил своих работников без зарплаты на несколько месяцев

Руководитель велел не выплачивать зарплату четырем сотрудникам комбината. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове руководитель одной из фирм решил наплевать на выдачу зарплаты своим сотрудникам. Теперь ему придется ответить за это в суде. Информацию сообщает областной Следком.

Речь идет о ООО «ФК Бора», чьи работники остались в 2019 году без денег на несколько месяцев. Руководитель по необъяснимым причинам велел не выдавать зарплату четырем своим сотрудникам. В итоге кировчане работали за «спасибо», а сумма долга в итоге превысила отметку в 70 тысяч рублей. Тогда обманутым работникам надоело терпеть происходящее.

На директора компании завели уголовное дело. Сейчас его расследование завершено. Выяснилось, что возможность выплачивать деньги своим сотрудникам у руководителя вполне себе имелась. Мужчину обвинили в полной невыплате заработной платы и иных законных выплат свыше двух месяцев. Вскоре он предстанет перед судом. Ему грозит либо штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.