За три дня на дорогах Кировской области пострадали два пешехода

Авария произошла напротив дома №68/1 на улице Щорса. Фото: vk.com/gibdd43

В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили о ДТП, в которых пострадали пешеходы.

В пятницу, 5 февраля, напротив дома №68/1 на улице Щорса произошла авария. По предварительной информации, водитель LADA Largus сбил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии 56-летняя кировчанка получила травмы. К счастью, помощь врачей ей не понадобилась.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в поселке Даровском. Утром 7 февраля 36-летний водитель «двенадцатой» сбил женщину на улице Кооперативной. Пешеход получила серьезные травмы, ее срочно госпитализировали в больницу.

ДТП с участием пешехода произошло в поселке Даровском. Фото: vk.com/gibdd43

С 5 по 7 февраля на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.