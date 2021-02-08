Житель Кирово-Чепецкого района получил 11 лет колонии за убийство своей жены

Суд признал мужчину виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях суд закончил рассматривать резонансное уголовное дело по факту убийства, которое произошло летом минувшего года на станции Просница. Тогда между супругами вспыхнула ссора, причиной которой послужила ревность. Во время конфликта мужчина выхватил нож и ударил свою 45-летнюю жену. От полученных травм она скончалась. Знакомая женщины, пытаясь остановить разгневанного мужчину, также получила серьезные травмы, но ее успели спасти врачи.

Прибывшие сотрудники полиции отправились к месту происшествия. Обвиняемый встретил их с вилами, а также пытался натравить собаку. После этого он закрылся в доме и пытался поджечь помещение. В ходе переговоров стражам правопорядка удалось успокоить и задержать мужчину.

- На основании собранных доказательств суд, с учетом мнения государственного обвинителя Кирово-Чепецкой городской прокуратуры, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.