Бизнесмен-фокусник: из 1 килограмма курицы производил 5 килограммов филе

На продажу могло уйти 669 кг филе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сотрудники Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки обнаружили настоящее «чудо» на одном из мясоперерабатывающих предприятий Кирова. Дело в том, что уполномоченное лицо оформило сопроводительные документы на 669 килограммов филе, которые были изготовлены из 135 килограммов сырья. Получается, что из 1 килограмма появляется 5 кг продукции.
Разумеется, такие сверхспособности не поразили сотрудников ведомства, а лишь послужили поводом для возбуждения административного дела.
- 28 января 2021 года Управление Россельхознадзора назначило уполномоченному лицу предприятия штраф в размере трех тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
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