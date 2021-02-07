В Кирове 86-летнему труженику тыла незаконно отказали в перерасчете пенсии

Теперь по решению суда ветерану обязаны перерассчитать пенсию. Фото: Александр ГЛУЗ

В Кирове пенсионеру незаконно отказали в перерасчете пенсии. Дело в том, что его признали тружеником тыла в годы войны, но увеличить начисляемую сумму ему не захотели. Информацию сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июле 2020 года суд признал 86-летнего кировчанина тружеником тыла в годы Великой Отечественной Войны. Спустя месяц пенсионер пришел в региональное отделение ПФР с просьбой перерасчитать ему пенсию в связи с увеличением стажа. Однако там ветерану отказали. Тогда кировчанин обратился в прокуратуру с жалобой.

Ведомство подало иск в суд, и требования сочли обоснованными. Региональное отделение Пенсионного фонда обязали перерасчитать пенсию труженику тыла. Исполнение решения суда контролирует кировская прокуратура.