В центре Кирова посреди ночи прорвало трубопровод

Горячая воды хлынула по улице посреди ночи. Фото: vk.com/zlo43

В центре Кирова произошел прорыв теплосети. Посреди ночи с 6 на 7 февраля на улицу Воровского выплеснулась горячая вода. Информация появилась в паблике «Злой Кировчанин». О происшествии сообщил автор, пожелавший остаться анонимным.

- Прорыв теплосети в центре города! Напротив большой «Роспечати» на Воровского. Будьте осторожны, - написал он, прикрепив несколько видео.

Потревоженные кировчане немедленно начали координироваться, выкладывать фотографии происшествия и, конечно же, иронизировать над ним.

- Утекло все в сторону Хлебозаводской.

- Сейчас весь район без отопления будет.

- У нас уже холодно стало...

- Нужно, наверно, историю вспомнить, когда эти трубы закладывались?

- Повышенная сейсмическая активность? Живём как на вулкане! То снежная лавина, то извержения трубопровода, то грязевые потоки...

- Замена труб заложена в тариф, мы за это платим, по факту их никто не менял с советских лет.

По комментарию одного из кировчан, дозвонившегося до единой диспетчерской службы, причиной резкого похолодания в его квартире стал прорыв на магистральном трубопроводе. Нна место устранения аварии пригнали четыре ремонтные бригады. Завершить работы обещали в 9 утра.

Ближе к этому времени в комментариях отметились сотрудники КТК. По их сообщению, дефект на теплотрассе на улице Воровского, 99, устранили. Сварочные работы завершили в 06.30.

- В настоящее время теплоноситель подается в штатном режиме, а управляющие компании должны открыть задвижки. Если у кого-то из жителей дома холодно, нужно обратиться в управляющую команию, - сообщает пресс-служба компании.

Вода утекла в сторону улицы Хлебозаводской. Фото: vk.com/zlo43