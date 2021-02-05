Кировский ветврач разрешил продавать рыбу с истекшим сроком годности

Партия рыбы могла поступить на прилавки магазинов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На кировские прилавки могли поступить рыба и фарш с истекшим сроком годности. Нарушения удалось выявить сотрудникам Россельхознадзора с помощью автоматизированной информационной системы «Меркурий».

В ноябре 2020 года производитель из Кирова изготовил фарш и нарезал филе из рыбы с истекшим сроком годности. Юридическое лицо привлечено к ответственности и оштрафовано на 15 тысяч рублей.

Еще один случай произошел в конце 2020 года. Тогда врач государственной ветеринарной службы Кировской области оформил сопроводительные документы на партию мороженой рыбы с истекшим сроком годности. В январе текущего года должностное лицо также оштрафовано на 4,5 тысячи рублей.