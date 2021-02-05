Кировский инженерный центр не платил зарплату своим сотрудникам

Сейчас задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский инженерный центр не выплачивал заработную плату работникам предприятия. Нарушение трудовых прав удалось обнаружить сотрудникам прокуратуры в ходе очередной проверки.

Задолженность на предприятии образовалась перед четырьмя работниками на сумму свыше 240 тысяч рублей. В результате руководителю компании было внесено представление, а в отношении юридического лица возбуждено административное дело, предусмотренное ст. 5.27 КоАП РФ - нарушение законодательства о труде и об охране труда.

- После вмешательства органов прокуратуры указанная задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.