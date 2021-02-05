В Кирове определили подрядчика для сноса последних зданий КВАТУ

До конца мая 2021 года аварийные девять зданий военного городка снесут. Фото: Мария Лебедева

В Кирове определили компанию, которая займется сносом девяти аварийных зданий КВАТУ. Подрядчиком стало ООО «ДСМ». Информация появилась на сайте госзакупок.

По сообщению пресс-службы правительства Кировской области, оставшиеся здания должны снести до мая 2021 года. После на еще 15 объектах военного городка проведут инженерные обследования, а после подготовят проектную документацию по дальнейшему сносу. Последние работы должны провести до сентября 2021 года. По их окончанию начнется планировка территории на освобожденном земельном участке.

Начальная стоимость контракта по сносу зданий КВАТУ составляла 1 082 444,75 рублей. Подрядчик выполнит работы за сумму вдвое меньше. Работы оценили в 438 390,33 рублей. Снос объектов пройдет за счет областного бюджета.