В Слободском районе пенсионерка восемь лет платила за аренду собственного земельного участка

Пенсионерка оформила землю в собственность еще в 2012 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Слободском районе с пенсионерки незаконно брали плату за аренду ее собственного земельного участка. Разбираться пришлось областной прокуратуре. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснилось, в 2004 году женщина взяла в аренду земельный участок в селе Шестаково. Пенсионерка исправно платила деньги до 2012 года. В этом году она оформила землю в личную собственность и стала ее полноправной хозяйкой. Однако администрация села почему-то продолжала взымать с женщины деньги за аренду участка. И тогда пенсионерке пришлось пожаловаться в прокуратуру.

Главе села Шестаково внесли представление, и с женщины перестали требовать арендную плату. Должностное лицо, виновное в произошедшем, привлекли к дисциплинарной ответственности.