На одной из главных улиц слободы Вахрино появится уличное освещение

Уличное освещение появится на улице Вахринской. Фото: pixabay.com

На улицах в слободе Вахрино станет светлее. Жители неоднократно жаловались на отсутствие освещения на одной из главных улиц, и наконец им пообещали решить эту проблему. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Речь идет об улице Вахринской, где проживают десятки многодетных семей. По жалобам жителей, школьникам приходится добираться до дома вечером в полумраке, практически не разбирая дороги. Их просьбы услышали, и в текущем году на улице планируют установить фонари.

Для этого потребуется проложить около 900 метров кабеля и смонтировать 28 кронштейнов со светильниками. Жителям пообещали приступить к работам в ближайшее время. Погодные условия, по заверениям департамента городского хозяйства, проблемой не станут.