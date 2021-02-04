В Кировскую область придут кратковременная оттепель и затяжное похолодание

В конце нынешней недели метеорологи-любители обещают снегопады, оттепель и резкое похолодание. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчанам предстоят очередные температурные качели - от оттепели до резкого и сильного похолодания. Причем покачаться на них предстоит уже в конце грядущей недели. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

С четверга, 4 февраля, нам обещают снегопад, накаты на дорогах и гололедицу. Температура воздуха в течение дня - до -8 градусов. К пятнице погода начнет меняться. Так, еще ночью на термометрах будет отметка до -9 градусов по области и до -6 градусов - в ее центре.

А днем 5 февраля начнется самая настоящая оттепель. Днем температура воздуха в области составит от +1 до -4 градусов, в Кирове - до +1. Ожидаются сильные осадки в виде мокрого и обычного снега, местами туман. Ветер будет сильным - порывы могут достигать 16 м/с. В общем, день вроде и теплый, а вроде и из дома лучше не выходить.

Продлится оттепель недолго - уже вечером ожидается резкое похолодание. В период с 18 до 21 часа температура воздуха в Кирове может упасть до -7 градусов. Ночью - больше: термометры покажут отметку до -20 градусов в области и до -18 - в ее центре.

Днем в субботу, 6 февраля, лучше не станет. В Кирове ожидается до -16 градусов, в регионе - до -17. В воскресенье, 7 февраля, похолодание обещает усилиться. Ночью термометры вполне могут показать отметку до -29 градусов и до -23 - днем.

Более того, метеорологи-любители сообщают, что на следующей неделе над Западной Сибирью может сформироваться холодный антициклон. Морозы в Кировской области, возможно, усилятся до -30...-35 градусов. К тому же похолодание может весьма затянуться.