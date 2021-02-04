Несовершеннолетнюю кировчанку осудят за кражу денег с банковской карты

Найденной картой девочка распорядилась по своему усмотрению. Фото: Анастасия ОСИПОВА

На несовершеннолетнюю кировчанку завели уголовное дело за кражу денег. По информации областного Следкома, девочка нашла на улице чужую банковскую карту и возвращать ее не стала.

Как правило, в таких случаях обращаются в банк, но юная кировчанка не собиралась так поступать. В течение некоторого времени она тратила чужие деньги по собственному усмотрению. То ли средства скоро закончились, то ли владелица карты обнаружила пропажу, но вскоре по факту хищения провели проверки. Итогом стало возбуждение уголовного дела.

Согласно закону, подростку за кражу денег грозит штраф, принудительные работы либо лишение свободы. Сейчас все обстоятельства устанавливаются.