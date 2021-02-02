В Зуевском районе зарегистрировали первый случай бешенства в 2021 году

Лисица, зараженная бешенством, забежала в село Селезнево. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области выявили первый случай бешенства за наступивший год. Переносчиком болезни оказалась лиса. Информацию сообщает управление ветеринарии Кировской области.

Происшествие зарегистрировали 29 января. Лисицу обнаружили на территории села Селезнево в Зуевском районе. Сейчас в неблагополучном пункте проводят осмотр домашних животных для выявления других заболевших бешенством животных, а также подозрительных по поведению и подозреваемых в заражении. Восприимчивым к болезни питомцам предстоит вакцинация.

Помимо того, в районе пройдут другие мероприятия для локализации и ликвидации бешенства. Их проводит и контролирует областное управление ветеринарии.

Отметим, что в 2020 году на территории Кировской области зарегистрировали десять случаев бешенства.