Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 2 февраля

На улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Фото: admkirov.ru
В Кирове продолжают вывозить снег в ежедневном режиме. С начала февраля подрядные организации увеличили объем д 15-17 тысяч кубометров. Так, за прошедшие сутки снег убран с 15 участков.
Управление дорожной и парковой инфраструктуры сформировало график вывоза снега на 2 февраля. В ближайшие сутки планируют очистить 12 участков. На улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Горожан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники. Кроме того, в администрации города сообщили, что машины, мешающие работе спецтехники, будут перемещены с помощью эвакуаторов.
График вывоза снега на 2 февраля:
- ул. Тренера Пушкарева в Нововятском районе;
- ул. Свободы от железной дороги до р. Хлыновка;
- ул. Упита;
- ул. Володарского от Труда до Профсоюзной;
- ул. Свободы от Профсоюзной до Советской;
- ул. Красноармейская от Водопроводной до Карла Маркса;
- ул. Екатерины Кочкиной;
- Новый мост;
- транспортная развязка в сл. Куртеевы;
- ул. Воровского от Ленина до Производственной;
- ул. Карла Маркса от Профсоюзной до Преображенской;
- ул. Проселочная.