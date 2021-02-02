Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 2 февраля

На улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают вывозить снег в ежедневном режиме. С начала февраля подрядные организации увеличили объем д 15-17 тысяч кубометров. Так, за прошедшие сутки снег убран с 15 участков.

Управление дорожной и парковой инфраструктуры сформировало график вывоза снега на 2 февраля. В ближайшие сутки планируют очистить 12 участков. На улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Горожан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники. Кроме того, в администрации города сообщили, что машины, мешающие работе спецтехники, будут перемещены с помощью эвакуаторов.

График вывоза снега на 2 февраля:

- ул. Тренера Пушкарева в Нововятском районе;

- ул. Свободы от железной дороги до р. Хлыновка;

- ул. Упита;

- ул. Володарского от Труда до Профсоюзной;

- ул. Свободы от Профсоюзной до Советской;

- ул. Красноармейская от Водопроводной до Карла Маркса;

- ул. Екатерины Кочкиной;

- Новый мост;

- транспортная развязка в сл. Куртеевы;

- ул. Воровского от Ленина до Производственной;

- ул. Карла Маркса от Профсоюзной до Преображенской;

- ул. Проселочная.