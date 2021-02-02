В Кирове за минувшие выходные двое детей получили травмы при катании с горок

Большинство случаев детского травматизма приходится на зимний период. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За минувшие выходные в Центр травматологии обратились три жителя областного центра, двое из них - дети. Все пострадавшие получили травы при катании с горок, сообщили в региональном Минздраве.

С начала 2021 гола в приемное отделение Центра травматологии обратилось 55 маленьких кировчан. Специалисты отмечают, что большинство случаев детского травматизма приходится на зимний период. В основном дети не соблюдают правила безопасности при катании на санках и тюбингах.

- Родителям необходимо обучать детей правилам безопасного поведения на улице и во время прогулки, объяснять, что катание возможно только на специально подготовленных трассах, - подчеркнул и.о. главного врача Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Михаил Яговкин.

Напомним, что в 2020 году в детское отделение Центра травматологии обратилось более 1300 детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте