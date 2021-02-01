Кировчане могут пожаловаться на снег и сосульки на крышах домов

Информацию о таких проблемных объектах можно сообщить в Центр общественного контроля ЖКХ. Фото: Василий Вахрин

Кировчан просят сообщать об обледеневших крышах зданий. Центр общественного контроля ЖКХ запускает специальную акцию. Об этом сообщает пресс-служба областной Общественной палаты.

Акция пройдет с 1 по 3 февраля 2021 года в связи с участившимися снегопадами и наступлением травмоопасного периода из-за наледи на крышах. Горожан просят фотографировать проблемные здания и отправлять на электронную почту (gkhkontrol43@yandex.ru) и в группу ВКонтакте вместе с адресами, где они расположены.

После окончания акции всю информацию передадут в Госжилинспекцию Кировской области для проведения проверок и мер реагирования. Управляющие компании, не справляющиеся со своими обязанностями, получат штраф.

Кировчан просят стараться обходить стороной дома со скатными крышами и обращать внимание на особо опасные объекты, крыши которых нужно чистить в первую очередь. Маршрут передвижения лучше строить заранее.