Кировчане могут пожаловаться на снег и сосульки на крышах домов

Информацию о таких проблемных объектах можно сообщить в Центр общественного контроля ЖКХ.
Фото: Василий Вахрин
Кировчан просят сообщать об обледеневших крышах зданий. Центр общественного контроля ЖКХ запускает специальную акцию. Об этом сообщает пресс-служба областной Общественной палаты.
Акция пройдет с 1 по 3 февраля 2021 года в связи с участившимися снегопадами и наступлением травмоопасного периода из-за наледи на крышах. Горожан просят фотографировать проблемные здания и отправлять на электронную почту (gkhkontrol43@yandex.ru) и в группу ВКонтакте вместе с адресами, где они расположены.
После окончания акции всю информацию передадут в Госжилинспекцию Кировской области для проведения проверок и мер реагирования. Управляющие компании, не справляющиеся со своими обязанностями, получат штраф.
Кировчан просят стараться обходить стороной дома со скатными крышами и обращать внимание на особо опасные объекты, крыши которых нужно чистить в первую очередь. Маршрут передвижения лучше строить заранее.