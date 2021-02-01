В одну из кировских колоний при помощи квадрокоптера пытались доставить мобильники

Шесть сотовых телефонов пытались доставить с помощью квадрокоптера. Фото: пресс-служба УФСИН по Кировской области

В 2020 году в исправительных учреждениях Кировской области изъято 126 сотовых телефонов. Об этом рассказали на расширенном заседании коллегии УФСИН.

В прошедшем году за попытку передачи запрещенных предметов задержано 19 человек, из них 10 привлечено к административной ответственности. Кроме того, осужденным пытались передать посылки и по воздуху. Такой необычный случай произошел в исправительной колонии №11. Шесть сотовых телефонов пытались доставить с помощью квадрокоптера. Однако пытавшего передать груз задержали.

Помимо этого, в 2020 году операторам связи были направлены материалы на приостановление услуг 185 абонентским номерам.