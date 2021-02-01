В АО «Куприт» появился новый заместитель директора

АО «Куприт» - региональный оператор Кировской области, который специализируется на утилизации и переработке отходов. Фото: cuprit.ru

Очередные изменения произошли в составе руководства регионального оператора АО «Куприт». На этот раз должность заместителя директора компании занял Валерий Семенищев. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

- С февраля начинаю работать по организации раздельного сбора отходов в качестве заместителя директора, - написал Валерий Семенищев. - Важно, что у регоператора по вывозу ТКО наконец появилось это направление.

Валерий Семенищев известен горожанам как общественный деятель, занимающийся вопросами экологии.

СПРАВКА «КП»

АО «Куприт» - региональный оператор Кировской области, который специализируется на утилизации и переработке отходов. Основным пакетом акций компании владеет Кировская область.