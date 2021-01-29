«Куприт» через суд обязали вывезти весь накопившийся в Кирове мусор

Регоператор регулярно нарушал сроки вывоза мусора с площадок. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Куприт» обязали вывезти мусор с площадок области. Суд удовлетворил иск областной прокуратуры. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, работники прокуратуры с начала года мониторят ситуацию с ТКО в Кировской области. По результатам проверок жалоб в соцсетях и ревизий мусорных площадок выяснилось, что ситуация в регионе сложилась далеко не удовлетворительная. «Куприт» регулярно нарушал сроки вывоза отходов с мест их накопления.

Кировский межрайонный природоохранный прокурор возбудил производство по делам об административных правонарушениях. Председателю областного правительства внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, в Ленинский районный суд направили иск, дабы обязать регоператора вывезти весь накопившийся мусор с областных площадок.

- Сегодня, рассмотрев исковое заявление, суд признал требования прокурора законными и обоснованными. Решение суда по заявлению прокурора обращено к немедленному исполнению, - сообщает пресс-служба ведомства.