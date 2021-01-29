С арендатора лесного участка в Афанасьевском районе взыскали 1,3 миллиона рублей

Противоправные действия были совершены в результате необеспечения должного контроля со стороны арендатора. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области арендатор лесного участка заплатит 1,3 миллиона рублей за незаконную рубку леса. Соответствующее решение вынес суд, который признал требования прокуратуры Афанасьевского района законными и обоснованными.

Ранее сотрудник надзорного ведомства изучил материалы уголовного дела, которое было приостановлено из-за невозможности установить лиц, причастных к преступлению. В документах следствия речь шла о «черных лесорубах», орудующих в афанасьевских лесах. Ущерб от их действий составил 1,3 миллиона рублей.

В итоге прокурор пришел к выводу, что противоправные действия были совершены в результате необеспечения должного контроля со стороны арендатора.