Из-за бесхозной дороги жители Лубягино не смогли уехать в Киров

Участок дороги пообещали расчистить. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители деревни Лубягино вновь остались без автобусного сообщения из-за бесхозной дороги. Об этом рассказал председатель инициативной группы «Лубягино» Вячеслав Царюк.

В четверг, 28 января, жители деревни не смогли дождаться автобуса № 148 «Лубягино - Киров». Оказалось, что водитель автотранспортного предприятия все-таки выехал на рейс, но не смог добраться из-за неочищенной дороги.

- Выяснилось, что участок дороги Радужный - Лубягино, от Татар до поворота на Кузнецы, (3,5 км - прим. Ред.) снова оказался «ничьим»,- сообщили в группе «Лубягино-NEWS». - На него нет договора на зимнее содержание ни у города, ни у района.

В итоге общественникам удалось добиться обещания главы Кирово-Чепецкого района Сергея Елькина расчистить участок дороги, а также заключить договор на его зимнее содержание.