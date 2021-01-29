На трассе в Кировской области произошло ДТП с трактором

33-летний водитель трактора МТЗ-80Л врезался в попутный автомобиль ВАЗ-21213. Фото: vk.com/gibdd43

В Малмыжском районе в результате ДТП с трактором пострадал один человек. Информацию об аварии сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг, 28 января, на 269-ом км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 33-летний водитель трактора МТЗ-80Л врезался в попутный автомобиль ВАЗ-21213.

- В результате аварии пострадал 51-летний пассажир «Нивы», - сообщили в ГИБДД. - Его срочно госпитализировали в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы.