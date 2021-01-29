Кировчане могут пожаловаться на плохую уборку снега во дворах в ГЖИ

Работы по уборке дворов должны быть указаны в договоре с собственниками жилья.

За уборку снега во дворах жилых домов отвечает организация, которая управляет имуществом. Данные работы указаны в договоре с собственниками жилья. Кроме того, в документе также должны быть определены места складирования снега во дворе или вывоз за его пределы. Все это влияет на конечный тариф на содержание общедомового имущества.

Заместитель начальника отдела по контролю за содержанием жилищного фонда государственной жилищной инспекции Кировской области Игорь Жинжиков пояснил, что работы должны проводиться в следующей последовательности: вначале убирается снег, в случае гололеда - посыпаются песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.

В региональном правительстве напомнили, что собственники имеют право обратиться с претензией в свою управляющую компанию. Жалоба может быть написана от имени как одного жильца, так и нескольких. В случае если УК проигнорировала претензии жильцов, то кировчане могут обратиться в администрацию, а также в жилинспекцию.