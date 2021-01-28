В Кировской области 850 кубометров леса выставили на аукционы

Министерство предлагает взять в аренду для заготовки древесины участки в Пинюгском, Синегорском, Шабалинском, Омутнинском и Лузском лесничествах. Фото: kirovreg.ru

Министерство лесного хозяйства Кировской области проводит с субъектами малого и среднего предпринимательства аукционы на право купли-продажи леса.

В 2020 году на аукционах продали 332 лесосеки с общим объемом заготовки древесины 708,8 тыс. куб. метров. Средняя цена за 1 куб. метр составила 587,2 рубля. Это на 6,8 % больше по сравнению с 2019 годом. Доход в федеральный бюджет составил 69,7 млн рублей, в областной - 346 млн рублей.

В 2021 году на аукционы выставили 850 тысяч куб. метров. В бюджет области поступит около 352 млн рублей. Министерство передало в аренду 10 лесных участков в Афанасьевском, Пинюгском и Оричевском лесничествах. Их площадь - почти 140 тысяч га. Предложенный ежегодный размер арендной платы за использование лесов составил 68,8 млн рублей, из них 18,2 млн рублей - в федеральный бюджет, 50,6 млн рублей - в областной.

В 2021 году министерство предлагает взять в аренду для заготовки древесины участки в Пинюгском, Синегорском, Шабалинском, Омутнинском и Лузском лесничествах.

Информация о проводимых аукционах и конкурсах размещена на официальном сайте правительства области и на официальном сайте регионального министерства лесного хозяйства. По вопросам участия в аукционах можно обратиться в министерство лесного хозяйства Кировской области по телефону: (8332) 27-27-21, доб. 2112.