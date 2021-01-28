Долги по заработной плате в Кировской области составляют 177 миллионов рублей

Задолженность по заработной плате образовалась у 44 организаций. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области на начало 2021 года задолженность по заработной плате составляет 177 миллионов рублей в 44 организациях. Об этом сообщил первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов на совещании у главного федерального инспектора Григория Житенева.

По словам Дмитрия Курдюмова, в течение 2020 года в 24 организациях задолженность по заработной плате снизилась на сумму более 92 миллионов рублей, а полностью погашена в 62 организациях области на общую сумму более 60 миллионов рублей.

- В результате проведенной работы на начало 2021 года задолженность по заработной плате снижена от ее максимального значения в 2020 году на 23%, - подытожил Дмитрий Александрович.

Наибольшую часть долгов перед работниками имеют предприятия-банкроты, оставшаяся задолженность приходится на ликвидированные организации, и лишь единичные случаи на экономически активные компании.