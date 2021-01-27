Ситуация с заболевшими ОРВИ в Кировской области стабилизируется

Ситуация с заболевшими ОРВИ в Кирове стабилизируется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На неделе с 18 по 24 января в Кировской области ситуация с ОРВИ начала улучшаться. Число заболевших упало до 6930, что ниже прежних показателей на 18,1% - по всему региону. Несмотря на это, количество заразившихся детей выросло на 6%. Также сохраняется и превышение эпидпорога - из-за активной обращаемости в условиях коронавирусных ограничений. Показатель составил 15,9%.

Управление Роспотребнадзора ввиду прежнего эпидемического распространения коронавируса и высокого показателя заболеваемости ОРВИ советует соблюдать ограничительные меры: носить маски и перчатки, следить за личной гигиеной, чистотой жилища и рабочего места. В случае заболевания следует самоизолироваться и обратиться к врачу.