Село в Орловском районе осталось без холодного водоснабжения

Из-за разрыва трубы вода поступала к жителям с регулярными перебоями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители села Тохтино Орловского района неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением в населенном пункте. В ходе проверки прокуратура выяснила, что двенадцать жилых домов получали воду с перебоями. Дело в том, что ресурсоснабжающая компания МУП «Родник» не ремонтировала коммуникации. Так, из-за разрыва трубы вода поступала к жителям с регулярными перебоями.

- Ситуация усугубилась резким понижением температуры наружного воздуха в январе 2021 года, - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время в суд направлено заявление с требованием к МУП «Родник» обеспечить бесперебойную подачу холодной воды. Помимо этого, руководителю организации внесено представление об устранении нарушений, также решается вопрос о возбуждении административного дела.

Сейчас жители села получают воду из скважины местного сельскохозяйственного предприятия.