В Кирове вспыхнул пожар в 12-этажном доме

Тушить пожар приехали семь машин, по сообщению анонимного автора поста. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове в одной из высоток вспыхнул пожар. Из задымленного здания пришлось эвакуировать людей. Информация о происшествии появилась в паблике «Злой Кировчанин».

Автор поста, пожелавший остаться анонимным, опубликовал фотографию 12-этажного дома на перекрестке улиц Карла Маркса и Розы Люксембург. Что конкретно происходит, он не смог описать. Однако, по его словам, к зданию съехались семь пожарных машин. Кроме того, на фото видна толпа людей.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Кировской области.

- Поступило сообщение о задымлении в 12-этажном жилом доме по ул. Карла Маркса, 26. По предварительным данным, происходило горение в электрощитках на третьем и четвертом этажах. Эвакуировано более 30 человек. Пожар потушен. Информации о пострадавших не поступало, - сообщила пресс-служба ведомства.

В комментариях под постом отметились и жильцы дома, заверив, что все уже под контролем.