В Кирове пропал 48-летний мужчина

Любую информацию о мужчины просят сообщать по телефонам: 02 или 112. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове и области ищут 48-летнего мужчину. Денис Зубарев пропал вечером 19 января 2021 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», Дениса Зубарева разыскивают уже более недели: во вторник, 19 января, его видели в последний раз, после чего он перестал выходить на связь. Близкие мужчины обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.

Приметы пропавшего:

• Рост - 176 см;

• Телосложение - нормальное;

• Волосы - темные, имеются залысины;

• Глаза - зеленые.

В момент исчезновения был одет в черную куртку, голубые джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Любую информацию о мужчины просят сообщать по телефонам: 02, 112 или 8-800-700-54-52.