В Кирове на улице Украинской столкнулись четыре автомобиля

Около дома №1 на улице Украинской столкнулись четыре автомобиля: Ford Focus, ВАЗ-2107 и два ГАЗ-3307. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на улице Украинской произошла крупная автомобильная авария. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В субботу, 23 января, около дома №1 на улице Украинской столкнулись четыре автомобиля: Ford Focus, ВАЗ-2107 и два ГАЗ-3307. На опубликованных кадрах с места аварии видно, что отечественная легковушка буквально угодила под многотонный грузовик. Основной удар пришелся на водительскую сторону «семерки».

Основной удар пришелся на водительскую сторону «семерки». Фото: vk.com/gibdd43

В результате водитель ВАЗа получил травмы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства ДТП.