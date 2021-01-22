Бывший мастер «Гордормостстроя» ответит за гибель кировчанина из-за гололеда

Мастер смены в тот день не обработал тротуары, как был обязан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове перед судом предстанет бывший мастер АО «Гордормостстрой», обвиняемый в гибели мужчины из-за гололеда. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Как установило ведомство, трагедия произошла 17 января 2020 года. 72-летний пенсионер, проходивший мимо дома №135 по Октябрьскому проспекту, поскользнулся и упал, сильно ударившись головой об лед. Мужчину срочно госпитализировали, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался в больнице 25 января.

Выяснилось, что накануне, 16 января, «ГДМС» предписали обработать тротуары противогололедной смесью - на улице тогда было слишком скользко. Мастер участка, где погиб пенсионер, эту работу не проделал, заступив на дежурство. В итоге кировчанин умер из-за халатности сотрудника.

Бывший мастер свою вину полностью признал. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Кировчанина обвиняют в «оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.