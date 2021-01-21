Кировская полиция призвала жителей региона не ходить на несогласованные митинги

Правоохранители будут следить за общественным порядком и реагировать на нарушения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кировская полиция официально предупреждает об ответственности за участие в митингах. По сообщению областного УМВД, СМИ и соцсети распространяют призывы присоединиться к несанкционированным акциям, запланированным на 23 января 2021 года. За участие в них положена ответственность.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Кировчан просят «не поддаваться на провокации» и не присоединяться к несогласованным публичным мероприятиям. Перед законом придется ответить как за призывы к выходу на митинги, так и за непосредственное участие в них. Полиция будет реагировать на правонарушителей и предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка.