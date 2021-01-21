Кировчанин сел в тюрьму на полгода за две банки шпрот

За украденные из магазина шпроты мужчина поплатился своей свободой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщению прокуратуры Первомайского района, инцидент произошел в августе 2020 года. Мужчина, будучи пьяным, находился около одного из продуктовых магазинов Кирова. Неизвестно, что им двигало, однако мысль украсть оттуда что-нибудь пожевать показалась ему привлекательной. Что он и сделал, зайдя в торговый зал и схватив пару банок шпрот. Убедившись, что его действий никто не видел, он спрятал добычу в рукав куртки и двинулся к выходу, где его и поймали сотрудники магазина. Все-таки его заметили.

В суде мужчине приписали также предыдущие судимости, из-за чего наказание не вышло таким мягким, каким могло бы быть. В общей сложности кировчанин за две банки шпрот на сумму в 170 рублей получил полгода колонии общего режима.