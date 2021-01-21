От ноля до плюс трех градусов: в Кировскую область придет оттепель

Кировчан ожидают дожди, слякоть и прочие весенние радости - всего на три дня. Фото: Алексей ФОКИН

В Кировской области потеплеет аж до плюсовой температуры. Совсем скоро сибирские морозы вытеснятся на восток, и в районе Урала, в том числе и в нашем регионе, начнется период температурных перепадов. Об этом сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

Уже в ночь с 23 на 24 января наша область окажется в зоне большого температурного контраста. Так, на юго-западе региона обещают 0 градусов, а на северо-востоке - все -20 градусов. В этот же период начнется краткий период оттепелей: с 24 по 26 января температура воздуха может достигнуть +3 градусов! Скорее всего, потепление будут сопровождать снегопады, переохлажденные осадки и дожди.

Стоит отметить, что эта оттепель вовсе не возвещает полный конец зимы. В конце января морозы, по словам метеорологов-любителей, должны вернуться.