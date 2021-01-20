Определился подрядчик, который отремонтирует 36 кировских дворов

Все работы должны пройти в весенне-летний период.
Фото: Евгения ГУСЕВА
На объявленный администрацией Кирова конкурс по поиску подрядчика на ремонт городских дворов поступила только одна заявка - от АО «Гордормостстрой». Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.
С этой организацией и будет заключен контракт на проведение работ в весенне-летний сезон 2021 года. Подрядчик должен благоустроить 18 дворов в Октябрьском районе, 13 - в Ленинском, 3 - в Первомайском, 2 - в Нововятском.
Все работы планируется завершить до 15 сентября.
СПИСОК АДРЕСОВ, ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ:
Октябрьский район:
- ул. Сутырина, 18 и 20
- ул. Олега Кошевого, 1 и 1а
- ул. Монтажников, 28
- ул. Свердлова, 15а
- ул. А. Упита, 5
- ул. Стахановская, 31
- ул. Крупской, 6
- Студенческий пр-д, 14
- ул. К. Либкнехта, 37
- ул. Чернышевского, 6
- ул. Сормовская, 30
- ул. Лепсе, 61 и 63
- ул. Советская, 94
- ул. Макаренко, 11
- ул. Правды, 6
Ленинский район:
- ул. Ленина, 187 корпус 1
- ул. Некрасова, 40 корпус 1
- ул. Чапаева, 14, 38б, 59, 59а и 61а
- ул. Левитана, 5
- ул. Производственная, 6 и 8
- ул. Горького, 49а
- ул. Некрасова, 17
- проспект Строителей, 42
Первомайский район:
- ул. Восьмого марта, 9
- ул. Боровая, 24 корпус 4
- ул. Ленина, 19
Нововятский район:
- ул. Орджоникидзе, 2а
- Школьный пер., 5, мкр. Радужный