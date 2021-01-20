Определился подрядчик, который отремонтирует 36 кировских дворов

Все работы должны пройти в весенне-летний период. Фото: Евгения ГУСЕВА

На объявленный администрацией Кирова конкурс по поиску подрядчика на ремонт городских дворов поступила только одна заявка - от АО «Гордормостстрой». Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

С этой организацией и будет заключен контракт на проведение работ в весенне-летний сезон 2021 года. Подрядчик должен благоустроить 18 дворов в Октябрьском районе, 13 - в Ленинском, 3 - в Первомайском, 2 - в Нововятском.

Все работы планируется завершить до 15 сентября.

СПИСОК АДРЕСОВ, ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ:

Октябрьский район:

- ул. Сутырина, 18 и 20

- ул. Олега Кошевого, 1 и 1а

- ул. Монтажников, 28

- ул. Свердлова, 15а

- ул. А. Упита, 5

- ул. Стахановская, 31

- ул. Крупской, 6

- Студенческий пр-д, 14

- ул. К. Либкнехта, 37

- ул. Чернышевского, 6

- ул. Сормовская, 30

- ул. Лепсе, 61 и 63

- ул. Советская, 94

- ул. Макаренко, 11

- ул. Правды, 6

Ленинский район:

- ул. Ленина, 187 корпус 1

- ул. Некрасова, 40 корпус 1

- ул. Чапаева, 14, 38б, 59, 59а и 61а

- ул. Левитана, 5

- ул. Производственная, 6 и 8

- ул. Горького, 49а

- ул. Некрасова, 17

- проспект Строителей, 42

Первомайский район:

- ул. Восьмого марта, 9

- ул. Боровая, 24 корпус 4

- ул. Ленина, 19

Нововятский район:

- ул. Орджоникидзе, 2а

- Школьный пер., 5, мкр. Радужный