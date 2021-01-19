Для мальчика из Вятских Полян разыскивают донора костного мозга. У пятилетнего Саши Юшкова очень редкое генетическое заболевание - дискератоз и апластическая анемия в тяжелой форме. Это значит, что у мальчика нарушен процесс кроветворения: лейкоциты, эритроциты и тромбоциты крови не вырабатываются в нужном количестве.Чтобы спасти Сашу, необходима пересадка костного мозга, однако совместимого по ДНК донора нет ни в одной базе. Кировский филиал федерального регистра доноров костного мозга объявляет поиск человека, способного помочь как мальчику, так и сотням других людей с такой же бедой. Стать потенциальным донором легко - нужно лишь сдать три миллилитра крови на генетическое типирование.Родители Саши просят кировчан откликнуться на призыв о помощи. Для этого нужно сдать образец крови и заполнить анкету для вступления в регистр. Требования небольшие - возраст от 18 до 45 лет, отсутствие серьезных заболеваний и паспорт РФ, причем место регистрации не имеет значения. Даже если ваш генотип не подойдет Саше, вы сможете спасти жизнь другим людям.Если вы хотите стать донором, все подробности - от списка противопоказаний до анкеты на вступление в регистр - можно найти здесь.