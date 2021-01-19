Для жителей городов уже давно стало привычным большое скопление машин на газонах. В Кировской области с нарушителями борются с помощью штрафов. Такой закон вступил в силу в октябре прошлого года.В пресс-службе городской мэрии рассказали, что в четвертом квартале 2020 года было оформлено 252 протокола об административных правонарушениях по фактам парковки автомобилей на газонах. Нарушителям выписано штрафов на общую сумму 752 тысячи рублей.Кроме того, в минувшем году рассмотрено 86 протоколов за нарушения при проведении земельных работ. Так, организации не обеспечили надлежащее ограждение и соблюдение установленных сроков проведения «раскопок» или проводили их без получения разрешения. Всего нарушителем было выписано штрафов на 1 миллион 968 тысяч рублей.