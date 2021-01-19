С начала пандемии специалисты Роспотребнадзора Кировской области провели 355 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению мероприятий по профилактике распространения COVID-19.С марта прошлого года составлено 950 протоколов об административных правонарушениях, из них 759 по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.- Исходя из поступивших решений по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ судом вынесено 116 решений о назначении административных штрафов на сумму 4 млн 726 тыс 500 рублей, 84 предупреждения, 39 решений о приостановлении деятельности, - сообщили в Роспотребнадзоре.Основные нарушения, выявленные в ходе рейдов:- не было масок и антисептиков для сотрудников;- не измерялась ежедневно температура тела сотрудников;- не применялись дезинфицирующие средства и устройства для обеззараживания воздуха;- не соблюдалось социальное дистанцирование и отсутствовала специальная разметка.