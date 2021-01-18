В Кирове подросток угнал автомобиль, чтобы погостить у родственников в Даровской район. Именно там полиция обнаружила украденное авто. Информацию сообщает областное УМВД.Сообщение об угоне поступило 14 января около пяти утра. По словам хозяина авто, он завел двигатель машины и ушел ненадолго домой, не заперев при этом двери. Этим воспользовался один из прохожих: сел в чужой транспорт и был таков.Машину объявили в розыск, и вскоре ее заметили по пути в Котельнич. Авто, изрядно побитое, впоследствии нашлось в ограде одного из домов села Верховоднанка Даровского района. Угонщика же, 17-летнего кировчанина, задержали в том же селе. Как выяснилось, он приехал туда в гости к родственникам.Подростка задержали и доставили в кировский отдел полиции, а машину вернули законному владельцу. На юного «Шумахера» завели уголовное дело за угон. По данной статье ему грозит до пяти лет тюрьмы.