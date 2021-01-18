В Кировской области возбудили еще одно уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры.В ходе проверки выяснилось, что на территории Кирово-Чепецкого района «черные» лесорубы незаконно добывали древесину. Материальный ущерб, причиненный лесному фонду, не сообщается.- По материалам прокурорской проверки органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 Уголовного Кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений), - сообщили в надзорном ведомстве.Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонной природоохранной прокуратуры.