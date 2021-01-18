После кратковременной передышки в Кировскую область вновь вернутся морозы. «Комсомолка» с помощью сервиса rp5.ru подготовила прогноз на грядущую рабочую неделю, чтобы знать, какой погоды ожидать за окном.В понедельник, 18 января, температура воздуха будет колебаться от -33 градусов ночью до -21 градуса днем. Погода обещается облачная, осадков не предвидится, как и сильного ветра. Атмосферное давление - в норме.Во вторник, 19 января, начнет холодать. Температура воздуха утром составит -29 градусов. Днем слегка потеплеет - до -25 градусов. Ветра не обещается, как и осадков.В среду, 20 января, станет немного лучше. Столбики термометров утром покажут отметку в -30 градусов, а днем температура поднимется до -21 градуса. Местами возможен легкий снег и безветренная погода.В четверг, 21 января, проглянет солнышко. На термометрах все еще неутешительная отметка в -33 градуса утром. Днем потепления ждать не придется - температура будет колебаться от -26 до -29 градусов. Осадков не ожидается, как и ветра.В пятницу, 22 января, укутывайтесь очень-очень тепло. Температура воздуха днем упадет до -32 градусов. Из плюсов - солнышко и отсутствие осадков. Может подняться ветер - местами обещаются порывы до 7 м/с. А к вечеру поднимется атмосферное давление.