Коммунальная служба «ЖЭК-19» в течение нескольких месяцев не выплачивала заработную плату своим сотрудникам. Нарушения трудового законодательства удалось выявить в ходе проверки прокуратуры Первомайского района.В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что ООО «ЖЭК-19» не заплатило зарплату 17 бывшим сотрудникам предприятия в марте - июне 2020 года на общую сумму более миллиона рублей.Прокурор внес руководителю представление, а также возбудил в отношении него административное дело по ст. 5.27 КоАП РФ - нарушение трудового законодательства.Сообщается, что в настоящее время задолженность по заработной плате перед бывшими работниками организации погашена.