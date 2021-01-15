В Орлове два подростка решили угнать чужую машину. Теперь им придется ответить за свой поступок перед судом. Информацию передает областной Следственный комитет.Инцидент произошел 20 октября. Решение угнать машину у 14-летнего и 15-летнего ребят возникло спонтанно. У одного из городских гаражей подростки приметили ВАЗ-21122. Договорившись и спланировав свои действия, мальчики откатили автомобиль от места стоянки. То есть, судя по всему, уехать далеко у них не получилось. На языке закона это действие считается «неправомерным завладением без цели хищения».Подростки признались в совершенном. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Скорее всего, ребята отделаются штрафом, нежели реальным сроком.