В Кирове подрядные организации в ежедневном режиме продолжают убирать и вывозить снег. В условиях снегопада количество спецтехники планируют увеличить до 100 единиц. В настоящее время администрация города утвердила график вывоза снега с 14 по 17 января. Работы пройдут на 27 участках.В управлении дорожной и парковой инфраструктуры напоминают, что на улицах, где будет работать спецтехника, заранее устанавливаются временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и до поздней ночи. Кировчан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.График вывоза снега:14 января:- ул. Ленина от Блюхера до Современной;- ул. Чехова;- ул. Советская от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;- ул. Потребкооперации;- ул. Щорса от Ульяновской до Тихой;- ул. Герцена от Ленина до Карла Маркса;- ул. Молодой Гвардии от Ленина до Горбачева;- ул. Молодой Гвардии от Володарского до Карла Маркса.15 января:- ул. Монтажников;- ул. Физкультурников;- ул. Московская от Солнечной до «Метро»;- ул. Воровского от Солнечной до дома № 169;- ул. Героя Костина;- ул. Героя Рожнева;- ул. Современная;- ул. Щорса от ул. Тихой до знака «Киров»;- ул. Молодой Гвардии от Карла Маркса до Дерендяева.16 января:- ул. Азина от Ленина до Карла Маркса.17 января:- ул. Менделеева;- ул. Кольцова;- ул. Циолковского;- ул. Упита;- ул. Свердлова;- ул. Мельничная;- ул. Егоровская;- пр. Строителей от Р. Юровской до Воровского;- ул. Орловская от ул. Водопроводной до ул. Ленина.