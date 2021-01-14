В Кирово-Чепецке произошло возвращение в «лихие девяностые». Однако ситуацию нельзя назвать забавной. В одном из спортивных клубов выяснение отношений закончилось перестрелкой.По сообщению областного Следкома, инцидент произошел днем 13 января. Неизвестно, на какой почве возник конфликт, однако закончился он тем, что один из мужчин выстрелил в другого. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали, сейчас он находится в больнице. Стрелка же задержали и доставили к следователю.По информации портала Чепецк.ру, нападавшим был руководитель чепецкой школы бокса, а пострадавшим - главный тренер спортклуба, где и произошел инцидент. Причем стрелок ранее уже был судим за убийство. Что не поделили мужчины, пока неизвестно. Сейчас на задержанного завели уголовное дело за покушение на убийство. Все обстоятельства и мотивы уточняются, расследование продолжается.