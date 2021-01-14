В Кирове мужчина обокрал молодого человека, а перед уходом еще и на его постели повалялся. И еду его съел. По сообщению областного УМВД, наглецом оказался неработающий 58-летний кировчанин.Так, на днях в полицию обратился 23-летний молодой человек, сообщивший: из его комнаты в коммунальной квартире пропал кошелек с 60 тысячами рублей. По словам потерпевшего, он вернулся домой, а там сломана дверь, съедены продукты и постель помята. В общем, прямо как в сказке про медведей: «кто ел из моей миски?»… Полицейские начали проверку по факту и нашли-таки причину.Как выяснилось, накануне к соседу ограбленного кировчанина приходил гость. Мужчины выпили вместе, а когда хозяин уснул, его гость вломился в чужую комнату, совершил все вышеописанное, прихватил портмоне с деньгами и сбежал.Наглеца разыскали и задержали. Сейчас на него завели уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Сказочному грабителю по существующему законодательству грозит до шести лет тюрьмы.