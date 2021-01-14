В Кировской области столбики термометров в ночь с 13 на 14 января опускались до минус 38 градусов - самая низкая температура воздуха была зафиксирована в городе Вятские Поляны. В группе «Любительская Метеорология» рассказали, что причиной такого сильного похолодания стал арктический циклон, который «пришел» с Карского моря.- В Вятских Полянах температура воздуха составила минус 38,2 градусов, - сообщили в группе «Любительская Метеорология». - Это самое низкое значение с января 2017 года.Кроме того, на двух метеостанциях зафиксированы 35-градусные морозы: в Яранске и Лальске.Стоит отметить, что абсолютный минимум в Кировской области был зарегистрирован 8 января 2017 года. Тогда самая низкая температура была зафиксирована в Опарино, где столбик термометра опускался до минус 45,4 градуса.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте